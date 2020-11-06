Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın Nantes şehrindeki Türklere ait kasap dükkanı bir hafta içerisinde iki kez saldırıya uğradı. Saldırganlar, son saldırılarında dükkana maddi hasar verirken, duvarlara “Türklere ölüm”, ”Erdoğan’a ölüm”, “Ülkenize geri dönün”, “Yaşasın domuz” gibi ırkçı ve İslamofobik ifadeler yazdı. Saldırganların kimliği ise henüz belirlenemedi.

Pazartesi gecesi yapılan saldırıda ise saldırganlar, dükkanın kepengine “Erdoğan’a ölüm”, “Fransa Fransızlara ait” ve ”Türklere ölüm” gibi ırkı ifadeler yazmıştı. Saldırının ardından yoldan geçen vatandaşlar ise dükkan sahibine destek olmak amacı ile dükkanın kepengine “Bunu yazana yazıklar olsun. Yanınızdayız” ifadesini yazmışlardı.

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerarld Darmanin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fransa’daki Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerinin yasakladığını aktarmıştı.

BİR ALÇAK SALDIRI DA ABD'DE!

Los Angeles’ın Beverly Hills bölgesinde bulunan ‘İstanbul Cafe' adlı restorana çarşamba akşamı 20.30 sularında baskın düzenleyen 6-8 kişilik bir grup, restoranda bulunanlara saldırarak, etrafa hasar vermişti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşları 20-30 arası olduğu tahmin edilen saldırganların restoran çalışanlarına sandalye ile saldırdığı, işyerinde bulunan mobilya, bilgisayar ve diğer eşyaları kırıp döktüğü görülüyordu.

Restoran sahibi ve çalışanları, saldırganların Ermenice konuştuğunu, kendilerini ölümle tehdit ederek Türk ve Azerbaycan halkına da küfürler savurduğunu aktarmıştı.

Olaydan sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, twitter hesabından saldırıyı şiddet ve nefretle kınadığını belirtirken, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve bölgedeki Türk toplumu temsilcileri de restoranı ziyaret ederek tepkilerini dile getirmişti.

Beverly Hills Polis Departmanından yapılan açıklamada da ‘nefret suçu’ olarak nitelenen olayın incelendiği kaydedilmişti.