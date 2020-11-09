Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keyifli galeride en büyük ilgiyi, ağzında tuttuğu oyuncağıyla takma dişli bir canavar gibi görünen köpek gördü. Çok sevdiği oyuncağına sarılarak uyuyan kirpinin görüntüsü iç ısıttı.

Tüm oyuncaklarını çamaşır makinesinde gören köpeğin şaşkınlığı da görülmeye değer fotoğraflardan.

Kedileri çok seven bir köpeğin, kucağında oyuncak kediyle kedili çizgi film seyretmesi de ilginç bulundu.

Oyuncak balığını çok seven at ile kendi boyundaki oyuncak köpeğe sarılarak uyuyan köpek de ilgi çeken fotoğraflar arasında.

Sitede yer alan bilgilere göre, Washington’da Bellevue isimli kedi de oyuncak koyununu almadan asla evden çıkmıyor.