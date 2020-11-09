Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 36 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölü sayısı 19 bin 845'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 1247 artışla 738 bin 525'e yükseldi.

Bugüne kadar 4 milyon 993 bin testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 680 bin 726'sı iyileşti.

En fazla ölümlü vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka tespiti ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada halkı ikinci dalgaya karşı uyararak, "Ekonomiyi yeniden inşa etmek ve bu krizi arkamızda bırakmak istiyorsak sağlık tedbirlerine uymalıyız." ifadesini kullandı.

Kıta genelinde ise şimdiye kadar 1 milyon 899 bin vaka tespit edildi.