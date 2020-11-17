Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'da, yıllardır işgal altında bulunan toprakların Azerbaycan ordusunca kurtarılmasının sevinci yaşanıyor. Dağlık Karabağ'ın sembol şehirlerinden Şuşa'nın yeniden gerçek sahiplerine dönmesi Azerbaycanlıların sevincini kat kat artırmış durumda. Ülkenin farklı yerlerinde yaşayan Şuşalı aileler de yıllardır ayrı kaldıkları vatanlarına kavuşacakları, özlemlerine son verilecek günü bekliyor.

Bakü'de yaşayan Meherremovlar ailesinde de Şuşa sevinci yaşanıyor. Baba Hamlet Meherremov, evlerinin tapusunu ve diğer evraklarını bugüne kadar sakladığı yerden çıkardı. Tapuyu sevinçle torunlarına gösteren Meherremov "Bir gün geri döneceğimizi biliyorduk. Artık gerçeğe dönüştü. Oraya yalın ayak, emekleyerek bile giderim. Mutlaka döneceğiz" dedi.

EVDE BAYRAM HAVASI

Benzer sevinç Hasanov ailesinde de yaşanıyor. Evlerinin tapu ve anahtarını yıllardır sakladıkları sandıktan çıkaran Hasanov ailesi, Bakü'deki evlerini Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla süsledi. Günlerdir bayram yaptıklarını söyleyen Hasanov ailesi, kendilerini kutlamak ve "gözünüz aydın" demek için gelen misafirleri ağırlıyor.

Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması sebebiyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti. Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.