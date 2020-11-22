Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silahlı Kuvvetler kayıp ilanı verirken subayın babası Yüksel Arda “Oğlum Stockholm’de Deniz Kuvvetlerine ait bir askerî okulun müdürüydü. Pazar günü İsveç’in kuzeyinde bir kasabaya 50 askerle gidip eğitim verecekti. Askerî uçak 50 kişiyle söz konusu kasabaya gitmiş. Benim oğlum uçakta bulunmayınca askeriye beni arayarak haber verdi. Evladım perşembe günü Stockholm’de bir spor salonunda antrenman yapmış daha sonra 80 kilometrelik bir koşuya çıkacakmış. Spor salonundan çıkış görüntüsü var, ondan sonra hiçbir iz bulunmuyor. Evinde, cep telefonu, kimliği ve koşuya çıkmak için hazırladığı sırt çantası masasında duruyor. Polisten oğlumun evinin yakınında bulunan bölgelerinin güvenlik kameralarının taranmasını istedim. Eleman eksikliği sebebiyle bu talebimi reddettiler. Deniz, İsveç’e herhangi bir saldırı sırasında ülkede savunma silahlarını harekete geçirecek üç önemli subaydan biriydi” diye konuştu.