Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - İngiltere’nin Durham şehrinde Simon Hall (50) ve karısı Caroline’ın çok sevdikleri köpekleri Bonnie 2014’te çalındı.

Çift, iki sene önceye kadar tüm kayıp köpek sitelerini takip etti.

Artık ümitlerini kaybeden çift, bir köpek barınağının bekçisinden gelen telefonla büyük sevinç yaşadı ve Bonnie, evden 300 kilometre uzakta, Norfolk’ta bulunmuştu.

Sonunda köpeğine kavuşan Caroline, “İyi ki mikroçip takmışız.

Yoksa onu asla bulamazdık. Köpeğimi bulsam da çok feci şekilde bulacağımı düşünüyordum.

Aksine çok iyi gördüm. Köpeğime iyi bakmışlar” dedi.

Cocker Spaniel cinsi Bonnie’nin, yavru köpek yetiştirmek üzere çalındığı sanılıyor.