Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2021’in son çeyreğinde seri üretime hazırlanan KKTC’nin yerli ve milli otomobili Günsel, ana vatanla buluştu.. KKTC’nin yerli ve milli otomobilinin ülke dışında katıldığı ilk etkinlik olan fuar dört gün sürdü. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100’ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1.2 milyon saat emekle ürettiği Günsel’in ilk modeli B9’un tanıtımının yapıldığı fuarda KKTC’nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretilen 3 prototip sergilendi. Ayrıca Günsel, ikinci modeli J9’un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturdu.





Günsel B9’un üretimi için 28 ülkeden 800’ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı. Böylece Günsel, Türkiye dışında başka bir ülke tarafından tanınmayan KKTC’nin küresel ekonominin bir parçası haline gelmesinde önemli bir katkı sağlamış oldu. Günsel’in anlaşma imzaladığı tedarikçilerden yaklaşık 400’ü Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Tedarikçileri de Günsel standını ziyaret ederek aracın son halini inceledi. Günsel, otomotiv dünyasından birçok sektör temsilcisinin de ilgi odağı oldu.

Fuar alanı dışında oluşturulan test sürüş alanında Günsel’in test sürüşleri de gerçekleştirildi. Dört gün süren test sürüşlerinde Günsel B9’u 100’ün üzerinde kullanıcı test etme fırsatı buldu. Günsel’in sürüş performansını deneyimleme fırsatı bulan gazeteci ve sektör temsilcileri aracın performansına tam not verdi.

“Türkiye'mizde gördüğümüz ilgi bizim için gurur kaynağı oldu”

Günsel’in Türkiye’de ilk defa test gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Günsel’i anavatanımızla paylaşabilmenin gurur ve mutluluğunu tüm kalbimizle yaşadık. Türkiye'mizde büyük bir ilgiyle karşılandık. Bu ilgi bizim için gurur kaynağı olduğu kadar taşıdığımız sorumluluğu da artırdı. Günsel’in seri üretimi için çalışmalarımızı sürdürürken Türkiye'mizde gördüğümüz ilgi ve destek bize güç verecek” diye konuştu.

Rakamlarla Günsel

Günsel B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen Günsel B9’un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. Günsel B9’un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. Hızlı şarj kullanılmaması durumunda ise bu süre 4 saat. Geliştirme sürecinde 100’ün üzerinde mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emek harcadığı Günsel’in çalışan sayısı 166’ya ulaştı. Seri üretime geçilmesiyle birlikte hızla artacak olan bu sayı, 2025’te binin üzerine çıkacak.



Günsel B9’un üretimi için 28 ülkeden 800’ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı. Böylece Günsel, Türkiye dışında başka bir ülke tarafından tanınmayan KKTC’nin küresel ekonominin bir parçası haline gelmesinde önemli bir katkı sağlamış oldu.



Günsel’in ikinci modeli J9 ise SUV segmentinde üretilecek. Yine yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan J9’un tasarım konsepti de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Elektrikli otomobiller dünya otomotiv piyasasındaki ağırlığını her geçen yıl artırıyor. 2018’de dünyada satılan elektrikli otomobil sayısı 2 milyon adetti. 2025’te 10 milyona ulaşması beklenen elektrikli otomobil satışlarının 2030’da 28 milyon, 2040’ta ise 56 milyon adede ulaşacağı öngörülüyor. 2040’ta otomotiv piyasanın yüzde 57’sini elektrikli otomobiller ele geçirecek.