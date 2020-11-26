Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı artışında 8 ayın en yüksek seviyesine çıkıldı.

Ülkede son 24 saatte 583 yeni Covid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 32 bin 318'e çıktı, 26 bin 950 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Son 24 saatte Covid-19'dan 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 515'e yükseldi.

Güney Kore'de günlük vaka artışı en son 6 Mart'ta 500'ün üzerine çıkmıştı.

HİNDİSTAN

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 524 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 135 bin 223'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 44 bin 489 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 266 bin 705'e çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 679 bin 138 kişi iyileşti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

ÇİN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 9'u yurt içi kaynaklı 21 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 9 vaka İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, diğerleri Şanghay, Guangdong, Jiangsu, Fujian ve Siçuan'da tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 490'a yükseldi.

Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 550 kişi iyileşti.