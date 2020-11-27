Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 72 bin 789 testin yapıldığı ve test sonuçlarına göre vaka sayısının 16 bin 218, hastaneye kaldırılan kişi sayısının 2 bin 69, can kaybının 192, iyileşen kişi sayısının ise 8 bin 843 olduğu bildirildi. Günlük vaka sayısına yönelik yapılan açıklama, Ukrayna genelinde pandemi sürecinin başından itibaren açıklanan en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki en yüksek vaka sayısı 15 bin 331 olarak bildirilmişti.

Son açıklanan verilere göre, ülkede yapılan toplam test sayısı 4 milyon 419 bin 791’e, vaka sayısı 693 bin 407’ye, iyileşen hasta sayısı 326 bin 238’e ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bin 909’a yükseldi.

Ülkede vaka artışlarının kontrolden çıkması üzerine Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Bakanlar Kurulu tarafından 11 Kasım tarihinde imzalanan kararname ile, Kasım ayı sonuna kadar tüm eğlence merkezlerinin, restoranlar ve kafelerin, yüzme salonlarının, kuaförlerin ve alışveriş merkezlerinin hafta sonları kapalı tutulması kararlaştırılmıştı.