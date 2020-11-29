Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerden sonraki ilk televizyon mülakatını Fox News kanalına verdi.

3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerinde Demokratlar'ın posta yoluyla kullanılan oylarda açık bir şekilde hile yaptığını savunan Trump, "Bu konudaki fikrimi değiştiremezsiniz, 6 ay da geçse görüşüm değişmeyecek, seçimlerde ciddi oranda hile yapıldı." ifadelerini kullandı.

Trump, seçimlere ilişkin çeşitli mahkemelere yaptıkları başvuruların geri çevrilmesinden şikayet ederek, özellikle Pennsylvania eyaletindeki seçim sonuçlarına ilişkin davaya atıfta bulundu. Trump, "Bu işi gerekiyorsa Yüksek Mahkemeye kadar taşıyacağız. Yüksek Mahkeme'nin bunu kabul etmesi gerekir." diye konuştu.

Ellerinde delil niteliğinde yüzlerce ifade olduğunu dile getiren Trump, bu delillerin mahkemelerde kabul görmediğini ve yargıçların taraflı davrandığını öne sürdü.

Trump ayrıca, ülkedeki seçim usulsüzlüklerine bir noktada Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) dahil olması gerektiğini düşündüğünü de belirtti.

3 Kasım seçim sonuçlarına Cumhuriyetçiler'in itiraz etmemesi durumunda bundan sonra Beyaz Saray'a Cumhuriyetçi bir başkanın gelmesinin çok zor olacağını dile getiren Trump, "Joe Biden 80 milyon oy almadı, buna inanmıyorum." dedi.

Trump, bazı yabancı liderlerin kendisini arayıp seçim sonuçlarına ilişkin desteklerini ifade ettiğini söyledi. Trump, bu liderlerin ABD'deki 3 Kasım seçimlerinin gördükleri en berbat seçim olduğunu söylediklerini de ileri sürdü.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçim sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken, hafta başında Genel Hizmetler İdaresi, Joe Biden'a "Başkanlık geçiş yetkilerini" verdiğini açıklamıştı.

Mevcut seçim sonuçlarına göre Demokrat aday Biden 306 delegeyle Başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanırken, Trump ise 232 delegede kalmış ve seçim sonuçlarını kabul etmediğini ilan etmişti.

Son olarak Pennsylvania'daki temyiz mahkemesi, Trump'ın avukatlarının seçim sonuçlarının tescil edilmemesi yönündeki başvurusunu reddetmişti. Trump da davayı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıyacağını açıklamıştı.