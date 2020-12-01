Testi pozitif çıkan çocukların üçte birinden fazlasının (yüzde 35,9) hastalığa dair herhangi bir semptom göstermediği tespit edildi. Prof Dr. Finlay McAlister, "Covid'li çocuklar kendilerini iyi hissediyorlar ve hasta olduklarını fark etmiyorlar, bu yüzden arkadaşlarıyla sosyalleşiyorlar ve istemeden virüsü yayıyorlar. Bence bu büyük bir sorun'' dedi.
Kanada’da araştırma: Covid-19’lu çocukların yüzde 35,9’u semptom göstermiyor
01.12.2020 - 15:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanada’da Alberta Üniversitesi, araştırma kapsamında nisan ve eylül arasında 5 yaşından küçük 2.500 çocuğa koronavirüs testi yaptı.
Etiketler : Kanada,
750276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/750276.aspx
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