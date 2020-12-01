Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Testi pozitif çıkan çocukların üçte birinden fazlasının (yüzde 35,9) hastalığa dair herhangi bir semptom göstermediği tespit edildi. Prof Dr. Finlay McAlister, "Covid'li çocuklar kendilerini iyi hissediyorlar ve hasta olduklarını fark etmiyorlar, bu yüzden arkadaşlarıyla sosyalleşiyorlar ve istemeden virüsü yayıyorlar. Bence bu büyük bir sorun'' dedi.