Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır’da genç mühendis Mahmud El Komi, tam da Covid-19’a uygun bir robot geliştirdi. “Cira-03” isimli robot, hastaların ateşini ölçüyor, Covid-19 testi yapıyor, kan tahlili ve röntgen çekimi gibi işlemler yapıyor.

Elektrokardiyografi sonuçları da robotun göğsündeki ekranda gösteriliyor. Cira-03, maske takmayanları da uyarıyor.

Hastaların karşılarında robot görünce tedirgin olmadıklarını ifade eden El Komi, “Robota güveniyorlar. Çünkü onun sonuçları insanlardakinden daha kesin” dedi. Sağlık personelinin riskini en aza indiren keşif, büyük sevinçle karşılandı.