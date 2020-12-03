Kenya Yaban Hayatı Hizmetleri (KWS), Northern Rangelands Trust adlı yerel sivil toplum kuruluşu ve merkezi ABD’de bulunan Zürafaları Şimdi Kurtarın (Save Giraffes Now) isimli kuruluş, zürafaları kurtarmak için harekete geçti. Çelikten ve boş varillerden devasa bir tekne inşa eden çevreciler, timsahlarla dolu sularda tehlikelere aldırmadan zürafalardan birini kurtarmayı başardı. Zürafayı nehir üzerinden tehlikesiz bölgeye taşıyan görevliler, şimdi de diğer zürafaları kurtarmak için çalışıyor. Kurtarma çalışmalarının birkaç hafta sürebileceği ifade edildi.
Kenya’da selde mahsur kalan zürafaları kurtarma operasyonu
03.12.2020 - 16:44 | Son Güncelleme: 03.12.2020 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kenya’da nesli tükenmek üzere olan türdeki 8 zürafa, Longicharo adasında şiddetli yağışlardan dolayı sel suları arasında mahsur kaldı.
Etiketler : Kenya,
750756 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/750756.aspx
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