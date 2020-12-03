Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenya Yaban Hayatı Hizmetleri (KWS), Northern Rangelands Trust adlı yerel sivil toplum kuruluşu ve merkezi ABD’de bulunan Zürafaları Şimdi Kurtarın (Save Giraffes Now) isimli kuruluş, zürafaları kurtarmak için harekete geçti. Çelikten ve boş varillerden devasa bir tekne inşa eden çevreciler, timsahlarla dolu sularda tehlikelere aldırmadan zürafalardan birini kurtarmayı başardı. Zürafayı nehir üzerinden tehlikesiz bölgeye taşıyan görevliler, şimdi de diğer zürafaları kurtarmak için çalışıyor. Kurtarma çalışmalarının birkaç hafta sürebileceği ifade edildi.