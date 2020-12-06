Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt’te parlamento seçimleri için yapılan oylama yerel saatle 20.00'de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemi başladı. Seçim sonuçlarının resmi olarak yarın sabah açıklanacağı belirtildi.

Kuveyt halkı sabah saatlerinden itibaren 28'i kadın olmak üzere 326 adayın yarıştığı seçimde, 50 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitmişti. Seçimler korona virüs salgını nedeniyle çeşitli önlemler altında gerçekleştirmişti.