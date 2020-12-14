Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını tüm dünyada can almaya devam ediyor.

Tespit edilen vaka sayısının 2.5 milyona yaklaştığı Afrika'da bir ilk yaşandı.

Afrika'nın güneyinde yer alan Eswatini'de ülkenin Başbakanı Ambrose Dlamini, Covid-19 yüzünden öldü.

Hükümetten yapılan açıklamada dört hafta önce testi pozitif çıkan Dlamini'nin pazar günü öğleden sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Eswatini, Güney Afrika ve Mozambik arasında yer alan bir ülke. Nüfusu bir milyona yakın olan Eswatini'de şimdiye kadar 6 bin 768 vaka tespit edilirken, 127 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü düşünülüyor.

ESVATİNİ NEREDE?

Resmi adı Eswatini Krallığı olan ülkenin eski adı Svaziland. Denize kıyısı olmayan Eswatini Krallığı, dünyada halen mutlak monarşiyle yürütülen birkaç ülkesinden biri. Ülke adını 1986'da beri hükümdar olan Kral 3. Mswati'den alıyor.

AFRİKA'DA COVİD-19 SALGINI

covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 320 artarak 2 milyon 393 bin 61 oldu.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 428 artışla 55 bin 346'ya yükseldi.

Kıtada, Covid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 23 bin 106 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 920, Fas'ta ise 6 bin 624 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.