Odada yatak, samanlarla dolu bir kutu ve sayısız oyuncak var. Tavşanının evde serbestçe dolaştığını söyleyen Lyn, “O benim çocuğum gibi. Çok eğitimli. Asla ortalığı kirletmez. Öyle ki, bahçeden eve girdiğinde patilerini paspasa siler” dedi. Evde keyfi yerinde olan Jester’in en büyük tutkusu ise televizyon seyretmek. 'The Continental Giant' türündeki tavşanlar daha önceleri etleri için besleniyordu.
Tavşan azmanı! Kafese sığmadı, özel odasında yaşıyor
14.12.2020 - 14:53 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de en büyük tavşan türlerinden birine ait Jester, tam 9 kilo ağırlığında. Sahibi Lyn Hobson (60), North Linconshire’daki evinde dev tavşana dayalı döşeli bir oda tahsis etti.
Etiketler : tavşan,ingiltere,
753167 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/753167.aspx
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