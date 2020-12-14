Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Odada yatak, samanlarla dolu bir kutu ve sayısız oyuncak var. Tavşanının evde serbestçe dolaştığını söyleyen Lyn, “O benim çocuğum gibi. Çok eğitimli. Asla ortalığı kirletmez. Öyle ki, bahçeden eve girdiğinde patilerini paspasa siler” dedi. Evde keyfi yerinde olan Jester’in en büyük tutkusu ise televizyon seyretmek. 'The Continental Giant' türündeki tavşanlar daha önceleri etleri için besleniyordu.