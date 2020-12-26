Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 2 bin 240 Kovid-19 testinden 792'sinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, hastalardan 215'inin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Sağlık Bakanlığı bugünkü Kovid-19 kaynaklı ölüm bilgisine yer vermezken, Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 311 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.