Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 2 bin 240 Kovid-19 testinden 792'sinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, hastalardan 215'inin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Sağlık Bakanlığı bugünkü Kovid-19 kaynaklı ölüm bilgisine yer vermezken, Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 311 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.
Gazze'de Covid-19 vaka sayısı 37 bin 583'e yükseldi
26.12.2020 - 01:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 01:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail ablukası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Gazze Şeridi'nde vaka sayısı 37 bin 583'e yükseldi.
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