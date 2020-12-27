Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’da bir televizyon programına konuk oldu. Peskov, program sırasında Türkiye ile Rusya ilişkilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2 ülke arasındaki ilişkilerde liderlerin tutumunun önemli bir faktör olduğunu ifade eden sözcü Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapıcı tutumu, tartışmalı durumlarda uyumlu çözümlerin bulunmasına yardımcı oluyor. Türkiye ve Rusya arasında birçok alanda ilişkiler her geçen gün gelişiyor” dedi.

Liderlerin bu ilişkilerin gelişmesinde önemli bir faktör olduğunu söyleyen Peskov, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Başkanı Putin birbirine saygıyla yaklaşıyor. İki liderin yapıcı tutumu, anlaşmazlık ve çıkar çatışması yaşansa da tartışmalı durumlarda uyumlu çözümlerin bulunmasına izin veriyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Rusya’nın bölge için önemini vurgulayan Peskov, “Türkiye ve Rusya büyük bir jeopolitik güç. Bölgemizde iki büyük ülke olan Rusya ve Türkiye, güvenlik ve istikrara katkıda bulunabilir ve bulunmalı da. İki ülke, en azından savaşın yaşanmaması için her şeyi yapabilirler” dedi.