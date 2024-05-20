Reisi’nin Ölümünde Azerbaycan Detayı! Helikopterin Pilotu MOSSAD Ajanı Mı?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan vilayeti sınırlarındaki ormanlık bir alana düşmesi dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı.

HİDAYET ERDEM'İN ÖZEL HABERİ - Kazada Reisi ve beraberindeki 8 kişi hayatını kaybetti. Bu olayın Azerbaycan – İran arasındaki olumlu gelişmelerin yaşanmasının ardından gerçekleşmesi ise öne çıkan detaylardan biri.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Reisi iki ülke sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapmıştı.

Reisi'nin burada yaptığı konuşma 'suikast' şüphesini akıllara getirdi.

Reisi, “Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil.” İfadelerini kullanmıştı.

Helikopterin düştüğü ormanlık arazinin koşulları kaza ihtimalini kuvvetlendirirken helikopterin oldukça eski olması ise dikkat çeken bir başka detay.

O halde İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikoptere biraz daha yakından bakalım.

Söz konusu helikopter ABD yapımı Bell 212, Bell 205’in bir üst modeli olarak tanıtıldı ve en son 1998 yılında üretildi. İbrahim Reisi’nin yer aldığı helikopterin ise 1979 yılında yani 45 yıl önce üretildiği ifade edildi.

Bell 212 yaşadığı kazalarla dikkat çekiyor. 1997 yılında Lousiana kıyılarına düşen helikopter kazasında yine 8 kişi hayatını kaybetmişti.

2009’da ise başka bir kaza bu kez Kanada’da meydana geldi ve helikopterin içinde bulunan 18 kişiden 17’si hayatını kaybetti.

Bell 212, çift motorlu orta sınıf bir helikopter. Askeri ve sivil kullanımlar için uygun olduğu belirtiliyor. Helikopter, bir pilot dahil olmak üzere 14 kişilik yolcu kapasitesine sahip. Ayrıca maksimum 2268 kg yük taşıma ağırlığı bulunuyor.

Öte yandan gündemi sarsan bir diğer başlık ise helikopteri kullanan pilotun Mossad Ajanı olduğu iddiası…

Bir Fransız televizyonunda gündeme getirilen bu iddia sonrası, çarpıcı bir görüntü de ortaya çıktı. Helikopter enkazının yerini tespit etmek için gönderilen drone ile kaydedilen görüntülerde, bölgeden kaçarak uzaklaşan birinin olduğu öne sürüldü.

Peki, sizce Reisi’nin ölümü bir kaza mı yoksa Azerbaycan ile geliştirdiği ilişkilerle bir bağlantısı var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.