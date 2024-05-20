VAR kayıtları açıklandı! Beşiktaş-Hatayspor maçında hakemler ne konuştu ortaya çıktı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden VAR kayıtlarını açıkladı. Beşiktaş-Hatayspor maçının son dakikalarında verilen penaltı kararında hakemlerin ne konuştuğu ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden Süper Lig'de 37. haftada oynanan 4 maçın VAR konuşmaları yayınlandı. Beşiktaş-Hatayspor maçının son dakikalarında verilen penaltıyla ilgili hakemler arasındaki diyalog dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ-HATAYSPOR | 90+3'TEKİ PENALTI KARARI
VAR: Cihan, penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı? Temas noktası burası tamam mı? Şimdi İleri geri oynatacağım.
Cihan Aydın: Tamam. Savunma oyuncu topla oynamıyor. Tamam gördüm. 2 numara.
VAR: 2 numara doğru.
Cihan Aydın: Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?
VAR: Doğru, doğru.
Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.
Kaynak: Türkiye Gazetesi