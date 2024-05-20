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VAR kayıtları açıklandı! Beşiktaş-Hatayspor maçında hakemler ne konuştu ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
VAR kayıtları açıklandı! Beşiktaş-Hatayspor maçında hakemler ne konuştu ortaya çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden VAR kayıtlarını açıkladı. Beşiktaş-Hatayspor maçının son dakikalarında verilen penaltı kararında hakemlerin ne konuştuğu ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden Süper Lig'de 37. haftada oynanan 4 maçın VAR konuşmaları yayınlandı. Beşiktaş-Hatayspor maçının son dakikalarında verilen penaltıyla ilgili hakemler arasındaki diyalog dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ-HATAYSPOR | 90+3'TEKİ PENALTI KARARI

VAR: Cihan, penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı? Temas noktası burası tamam mı? Şimdi İleri geri oynatacağım.

Cihan Aydın: Tamam. Savunma oyuncu topla oynamıyor. Tamam gördüm. 2 numara.

VAR: 2 numara doğru.

Cihan Aydın: Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?

VAR: Doğru, doğru.

Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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