VAR kayıtları açıklandı! Beşiktaş-Hatayspor maçında hakemler ne konuştu ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden VAR kayıtlarını açıkladı. Beşiktaş-Hatayspor maçının son dakikalarında verilen penaltı kararında hakemlerin ne konuştuğu ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden Süper Lig'de 37. haftada oynanan 4 maçın VAR konuşmaları yayınlandı. Beşiktaş-Hatayspor maçının son dakikalarında verilen penaltıyla ilgili hakemler arasındaki diyalog dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ-HATAYSPOR | 90+3'TEKİ PENALTI KARARI

VAR: Cihan, penaltı için sahada inceleme öneriyorum.



VAR: Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı? Temas noktası burası tamam mı? Şimdi İleri geri oynatacağım.



Cihan Aydın: Tamam. Savunma oyuncu topla oynamıyor. Tamam gördüm. 2 numara.



VAR: 2 numara doğru.



Cihan Aydın: Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?



VAR: Doğru, doğru.



Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.