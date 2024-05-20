Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Başbakan yardımcısının evine hırsız girdi! Kaynak makinesi ile geldiler

Başbakan yardımcısının evine hırsız girdi! Kaynak makinesi ile geldiler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Başbakan yardımcısının evine hırsız girdi! Kaynak makinesi ile geldiler
İtalya, Hırsızlık, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İtalya'da başbakan yardımcısı olarak görev yapan Matteo Salvini'nin evine hırsız girdi. Hırsızların yanlarında kaynak makinesi getirdiği ve bunu kasayı açmak için kullandıkları iddia edildi.

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini’nin Roma'daki evine hırsız girdiği bildirildi.

Sağ koalisyon iktidarında Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı olarak görev yapan Salvini'nin başkentin kuzeyinde bulunan evine dün gece bir grup hırsız girdiği belirtildi.

YOKLUĞUNU FIRSAT BİLDİLER

Salvini'nin yokluğunu fırsat bilen hırsızların apartmanın bahçesinden daireye girdiği aktarılan haberlerde, komşuların duydukları şüpheli sesler üzerine güvenlik güçlerine ihbarda bulunduğu ifade edildi.

Hırsızların yanlarında kaynak makinesi getirdiği ve bunu evdeki kasayı açmak için kullandıkları iddia edildi.

Hırsızların Salvini'nin evinden değerli eşya alıp almadığı henüz bilinmezken, polisin soygun girişimiyle ilgili soruşturma başlattığı ve incelemelerinin sürdüğü kaydedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kabine toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran'ın geçici Cumhurbaşkanı’ndan ilk açıklama: Yaşanan olay, yönetimde boşluk meydana getirmeyecektir - Dünya"Yönetimde boşluk meydana gelmeyecektir"Zelenskiy'nin görev süresinin dolması Rusya'yı durdurmayacak - DünyaRusya'dan 'askeri operasyon' mesajıNetanyahu ve Galant hakkında tutuklama kararı talebi - DünyaNetanyahu hakkında tutuklama kararıEski bakan, Reisi'nin ölümünden ABD'yi sorumlu tuttu! "Kara listeye kaydedilecek" - DünyaEski bakan, Reisi'nin ölümünden ABD'yi sorumlu tuttu'İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı' iddiası - Dünya'İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı' iddiasıDünyanın gözü Akıncı İHA’da: İran stratejik noktalarını Türkiye’ye açtı! Füze merkezleri işte böyle görüntülendi - Dünya"Füzelerimizin yeri ifşa oldu" korkusu
Sonraki Haber Yükleniyor...