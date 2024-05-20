Başbakan yardımcısının evine hırsız girdi! Kaynak makinesi ile geldiler

Sağ koalisyon iktidarında Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı olarak görev yapan Salvini'nin başkentin kuzeyinde bulunan evine dün gece bir grup hırsız girdiği belirtildi.

YOKLUĞUNU FIRSAT BİLDİLER

Salvini'nin yokluğunu fırsat bilen hırsızların apartmanın bahçesinden daireye girdiği aktarılan haberlerde, komşuların duydukları şüpheli sesler üzerine güvenlik güçlerine ihbarda bulunduğu ifade edildi.

Hırsızların yanlarında kaynak makinesi getirdiği ve bunu evdeki kasayı açmak için kullandıkları iddia edildi.

Hırsızların Salvini'nin evinden değerli eşya alıp almadığı henüz bilinmezken, polisin soygun girişimiyle ilgili soruşturma başlattığı ve incelemelerinin sürdüğü kaydedildi.