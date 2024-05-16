Filistin'i destekledi diye... Ünlü İtalyan şefe siyonist saldırı!
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Siyonistlerin dünya çapında Filistin destekçilerine yönelik saldırılar sürüyor. Ünlü İtalyan şef Rubio, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle saldırıya uğradı.
İtalya'nın tanınan şeflerinden Rubio, evine gittiği sırada siyonist bir çetenin çekiçli saldırısına uğradığını açıkladı. Çekiçle başına defalarca darbe alan ünlü şef, kanlar içinde yerde kaldı. Saldırıyı gerçekleştiren siyonistler ise bölgeden uzaklaştı.
İSRAİL KARŞITI DURUŞ
İtalyan şef Rubio'nun, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlara karşı çıktığı ve İsrail'i soykırım yapmakla suçladığı biliniyor. Siyonizm düşüncesine karşıt bir duruş benimseyen Rubio'nun, sosyal medyadaki hesabında Siyonizm'in kurucusu olmasıyla bilinen Theodore Herzl'in düşüncelerini eleştirdiği görülüyor.
Rubio, saldırı ile ilgili "Bütün destekleriniz için teşekkürler. Sonunda çekiçle vurdukları kafama dikişler atılıyor, tuğlalarla vurdukları yerde kesikler ve sıyrıklar... Yeniden başlayacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi