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Filistin'i destekledi diye... Ünlü İtalyan şefe siyonist saldırı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filistin&#039;i destekledi diye... Ünlü İtalyan şefe siyonist saldırı!
İtalya, Siyonizm, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyonistlerin dünya çapında Filistin destekçilerine yönelik saldırılar sürüyor. Ünlü İtalyan şef Rubio, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle saldırıya uğradı.

İtalya'nın tanınan şeflerinden Rubio, evine gittiği sırada siyonist bir çetenin çekiçli saldırısına uğradığını açıkladı. Çekiçle başına defalarca darbe alan ünlü şef, kanlar içinde yerde kaldı. Saldırıyı gerçekleştiren siyonistler ise bölgeden uzaklaştı.

İSRAİL KARŞITI DURUŞ

İtalyan şef Rubio'nun, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlara karşı çıktığı ve İsrail'i soykırım yapmakla suçladığı biliniyor. Siyonizm düşüncesine karşıt bir duruş benimseyen Rubio'nun, sosyal medyadaki hesabında Siyonizm'in kurucusu olmasıyla bilinen Theodore Herzl'in düşüncelerini eleştirdiği görülüyor.

Rubio, saldırı ile ilgili "Bütün destekleriniz için teşekkürler. Sonunda çekiçle vurdukları kafama dikişler atılıyor, tuğlalarla vurdukları yerde kesikler ve sıyrıklar... Yeniden başlayacağız." ifadesini kullandı. 

Filistin'i destekledi diye... Ünlü İtalyan şefe siyonist saldırı! - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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