Eski ABD'li başkan adayından çarpıcı Gazze çıkışı: 35 bin değil, 200 bin...

Gazze ve Refah'ta son durum... İsrail havadan karadan dehşet saçıyor! Çok sayıda şehit ve yaralı var

Gazze ve Refah'ta son durum... İsrail havadan karadan dehşet saçıyor! Çok sayıda şehit ve yaralı var

ABD’nin eski başkan adayı Ralph Nader, 7 Ekim’den sonra İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de ölenlerin sayısının 35 bin değil, 200 binden fazla olduğunu öne sürdü. Nader, "35 bin resmi ölüm sayısı saçmadır. 7 Ekim'den bu yana bu katliamlara ve buna bağlı tedavi edilemeyen hastalıklara hiçbir insan dayanamaz" ifadelerine yer verdi.

ABD’nin eski başkan adayı Ralph Nader, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze’deki ölü sayısı konusunda yeni bir iddia ortaya attı.

İlgili Haberler Biden ve Trump birbirine meydan okudu! Kozlar canlı yayında paylaşılacak

"35 BİN DEĞİL 200 BİN"

“Ekim ayından bu yana 35 bin değil 200 binden fazla Filistinli öldü” diyen Nader, “Bu (rakam), gıda, su, ilaç, elektrik, sağlık hizmetleri ve Dünya Sağlık Örgütü'nün geçtiğimiz ekim ayından itibaren meydana gelen kayıp tahminleri olmadan doğrudan sivilleri hedef alan yaklaşık 100 bin bomba ve füzeye dayanıyor” diye yazdı.

"HİÇBİR İNSAN DAYANAMAZ"

Nader, “35 bin resmi ölüm sayısı saçmadır. 7 Ekim'den bu yana bu katliamlara ve buna bağlı tedavi edilemeyen hastalıklara hiçbir insan dayanamaz” ifadelerini paylaştı. “Neden Filistinli ölümler 35 bin gibi çok düşük sayıda tutuluyor?” diye soran Nader, yine bu soruya, “Hamas, kendi halkını koruyamamakla ve barınak sağlayamamakla daha fazla suçlanmamak için rakamları düşük tutuyor” diye yanıt verdi.

"NÜFUSUN GERİ KALANI HASTA, YARALI VEYA ÖLÜYOR"

Nader, İsrailli yetkililerin ABD'li, Batılı ve İsrailli gazetecilerin Gazze bölgesinde bağımsız haber yaparak katliamın gerçek boyutunu öğrenmelerini engellediğini belirterek, “200 binden fazla ölü var, nüfusun geri kalanı hasta, yaralı veya ölüyor” şeklinde paylaşımda bulundu.

ABD’de tüketici haklarını savunan bir aktivist olarak bilinen 90 yaşındaki Ralph Nader, en son 2000'deki başkanlık seçimlerinde Yeşil Parti'den aday olmuş, 2008’deki seçimlere de bağımsız aday olarak katılmıştı.