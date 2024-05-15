Biden ve Trump birbirine meydan okudu! Kozlar canlı yayında paylaşılacak

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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi gerilim tırmanıyor. Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, CNN'in 27 Haziran'daki ve ABC'nin 10 Eylül tarihindeki canlı yayın davetini kabul etti. Tarihi karşılaşmada ikili kozlarını paylaşacak.

ABD'deki 60. başkanlık seçimleri için Biden ile Trump arasındaki yarış kızışırken, kamuoyunun merak ettiği canlı yayın tartışmalarına ilişkin ilk açıklamalar geldi.

İLK KAPIŞMA 10 27 HAZİRAN'DA

Buna göre Biden ile Trump, 27 Haziran'da CNN kanalında, 10 Eylül'de ise ABC kanalında kozlarını paylaşacak ve başkanlık seçimleri öncesinde iki canlı yayın programında seçmene mesajlarını iletecek.

BİDEN: HER ZAMAN HAZIRIM

ABD Başkanı Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Haziran'da Trump'la canlı yayında karşı karşıya gelmesi için CNN'den aldığı daveti kabul ettiğini belirtti. Konuyla ilgili video paylaşımı da yapan Biden, Trump'la herhangi bir zaman ve yerde karşı karşıya gelmeye hazır olduğu mesajını verdi ve 2020'de yaptıkları iki canlı yayın tartışmasını da kendisinin kazandığını savundu.

TRUMP: SADECE ZAMANINI SÖYLE, ORADA OLACAĞIM

Öte yandan Trump da Truth Social adlı sosyal paylaşım platformunda yaptığı açıklamada, Biden ile haziran ve eylül ayında iki kez canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul ettiğini belirtti. Trump, "Ben heyecan olsun diye ikiden fazla tartışma öneriyorum ve bunları, Biden kalabalıklardan korkmasına rağmen geniş bir alanda yapalım. Sadece zamanını söyle, orada olacağım. Gürültü çıkarmaya hazır olalım" ifadelerini kullandı.