Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İtalya'da iklim protestosu... Lüks giyim mağazasının vitrinine boya döktüler!

İtalya'da iklim protestosu... Lüks giyim mağazasının vitrinine boya döktüler!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İtalya&#039;da iklim protestosu... Lüks giyim mağazasının vitrinine boya döktüler!
İklim Aktivistleri, Roma, İtalya, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

"Son Nesil (Ultima Generazione)" isimli iklim aktivisti grubun üyeleri, İtalya'nın başkenti Roma'daki lüks moda markalarının mağazalarının vitrinlerine boya dökerek protesto eylemi gerçekleştirdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bir grup iklim aktivisti, sabah saatlerinde başkentin merkezindeki Condotti Caddesi'nde yer alan lüks giyim mağazalarının vitrinlerine ve önlerine turuncu boyalar döktü. Caddeden geçen vatandaşlar ise eylemcilere tepki gösterdi.

İklim aktivistleri, bu hafta başında da Roma Açık Tenis Turnuvası'ndaki maçlar sırasında kortlara girerek karşılaşmaları kısa süreliğine durdurmuş, başkentin merkezindeki bazı spor ürünlerinin satıldığı mağazalara yönelik benzer boya dökme eylemleri gerçekleştirmişti.

İKLİM AKTİVİSTLERİNİN İTALYA'DAKİ EYLEMLERİNDE ARTIŞ VAR

İklim aktivistleri, İtalya'da 2023 yılında çeşitli kentlerdeki anıt ve çeşmelere boyalı eylemler gerçekleştirdi, zaman zaman da cadde ve otoyolları trafiğe kapattı.

Aktivistler, Aralık 2023'te Venedik'teki Büyük Kanal'a yeşil boyalı su dökmüş, Mayıs 2023'te başkent Roma'daki Trevi Çeşmesi (Aşk çeşmesi) ve Dört Nehir Çeşmesi'ne, Mart 2023'te de Floransa'daki tarihi Belediye Sarayı'na ve Milano'daki Vittorio Emanuele 2 Anıtı'na boyalı eylemler düzenlemişti.

İtalya'da iklim protestosu... Lüks giyim mağazasının vitrinine boya döktüler! - 1. Resim

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, iklim aktivistlerinin kültürel miras varlıklarına yönelik sıklıkla yaptığı bu eylemlere karşılık cezaları arttırma yoluna gitmişti.

Hükümet, ocak ayında kültür varlıklarını tahrip edenlere 20 bin ila 60 bin avro para cezası öngören düzenlemeyi parlamentodan geçirerek yasalaştırmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Numan Kurtulmuş tarih verdi: Yeni Anayasa çalışmalarında son durum ne?Henüz 15 yaşındaydı... Kıyafeti traktör şaftına dolandı, hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
NATO Genelkurmayları bir arada! Gündemlerinde neler var? - DünyaNATO Genelkurmayları bir arada! Gündemlerinde neler var?Hollanda'da Türk ve İslam karşıtı bir hükümetin kurulması gündemde... - DünyaHollanda'da ırkçı liderden radikal adım!Nijerya'da alçak saldırı... Camii'nin kapısını kilitleyip ateşe verdi! - DünyaCan kaybı artıyor!ABD'de Kongre binasında akıllara durgunluk veren olay... Kokain bulundu! - DünyaKokain bulundu!ABD'de mavna köprüye çarptı! Adanın tek kara bağlantısı trafiğe kapatıldı - DünyaYine ABD yine kaza! Dev mavna köprüye çarptıEndonezya'daki yanardağ faciasında can kaybı artıyor - DünyaÖlü sayısı artıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...