Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin The Mail on Sunday gazetesi, Vuhan Viroloji Enstitüsü’ndeki çalışmalara dair daha önce devlete ait Milli Doğa Bilimleri Vakfı tarafından internet ortamında yayımlanan 300’den fazla dosyanın kayıp olduğunu bildirdi. Bu, Çin’in virüsün kökenine yönelik araştırmaları engellediğinin bir göstergesi olarak kabul edildi. İngiltere Muhafazakar Parti lideri Iain Duncan Smith de, “Çin aleni bir şekilde delil gizlemeye çalışıyor. Laboratuvarda neler yapıldığını bilmiyoruz” dedi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Dünya Sağlık Örgütü’nden araştırmacıların geçen hafta ülkeye gelişini engellemiş, bu da dünyada tepkilere yol açmıştı. Koronavirüs dünyada ilk olarak Vuhan’da görülmüştü.

Öte yandan, Vuhan’da ele geçirilen hastane kayıtları, koronavirüsün şehirde resmi olarak açıklanan Aralık 2019 tarihinden 3 ay önce görüldüğünü gösteriyor. Hastane kayıtları, eylül sonundan itibaren 40 kişinin Covid-19 benzeri semptomlarla hastanelerde tedavi gördüğünü, bunlardan 8’inin öldüğünü gösteriyor.