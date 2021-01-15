Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

On Cumhuriyetçinin Demokratlara destek verdiği oylama sonucunda Trump’ın görevden alınması ikinci defa Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmış oldu. Ancak Senato başkanlığını yürüten Senatör Mitch McConnel acil durum yetkilerini kullanıp Senato’yu normal şartlarda planlanan 19 Ocak açılış gününden evvel toplanmaya çağırmayacağını açıkladı. Böylece Trump’ın Senato’da yargılanmasının Joe Biden dönemine kalması kesinleşmiş oldu. Meclis, görevden alınma kararını onaylansa bile Başkan’ın görevden alınması için ABD Senatosunun kararı gerekiyordu. Bu sebeple Trump’ın büyük ihtimalle 20 Ocak’ta görev süresi dolana kadar Başkanlık görevine devam etmesi bekleniyor. Senato’nun Trump’ı suçlu bulması için 100 senatörün en az üçte ikisinin, yani en az 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor.