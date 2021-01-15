Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdiğini açıkladı. Mektubun içeriğinin olumlu olduğunu söyleyen Çavuşoğlu "İlişkileri geliştirmek isteğini, Türkiye'ye atfettikleri önemi ve önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi de arzu ettiğini vurgulayan, güzel, pozitif, hatta bazı kısımlarında Türkçe ifadelerin bulunduğu bir mektup aldık. Cumhurbaşkanımıza takdim ettik, Cumhurbaşkanımız da 'memnuniyetle görüşürüz' dedi" şeklinde bilgi verdi.
Ne oldu Macron! Erdoğan'a mektup yazdı
15.01.2021 - 17:10 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batı'da Türkiye ve Erdoğan karşıtı açıklamalarıyla ve Müslümanlara yönelik negatif adımlarıyla bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geri adım attı.
Etiketler : macron,recep tayyip erdoğan,fransa,
760229 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/760229.aspx
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