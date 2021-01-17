Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasının görüldüğü geçen kasım ayında, topyekun kapanma yerine bölgesel tedbir stratejisini uygulamaya koyan İtalyan hükümeti, yılbaşı tatil döneminin ardından 21 idari bölgenin salgındaki durumunu güncelledi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, salgında yayılma arttığı gerekçesiyle ülkenin 3'te 2'sinde, bugünden itibaren daha sıkı tedbirler uygulanmasına yönelik, bölgelerin risk kategorilerini belirleyen kararı imzaladı.

Buna göre, salgın başından beri en ağır bedelleri ödeyen Lombardiya'nın yanı sıra Sicilya ve Bolzano Özerk vilayeti, çok yüksek riskli kapsama alınarak kırmızı bölge ilan edildi.

Bakan Speranza, Piyemonte, Valle d'Aosta, Ligurya, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria, Marche, Puglia, Kalabriya ve başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio Bölgesi de olmak üzere 12 bölgeyi yüksek riskli "turuncu" bölge kapsamına aldı.

Toskana, Sardinya, Basilicata, Molise, Campania ve Trento Özerk vilayetinin bulunduğu 6 bölge ise diğer bölgelere daha düşük risk taşıması sebebiyle orta riskli "sarı" kategoriye alındı.

Kırmızı ve turuncu kategorideki toplam 15 bölgede, iş, sağlık ve acil durum gerekçesi dışında her türlü serbest dolaşım kısıtlanırken, bar ve restoranlar ise sadece evlere servis hizmeti verebilecek.

Sarı ve turuncu kategoride, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim yarı kapasiteyle devam ederken, kırmızı kategoride sadece ilkokullarda yüz yüze eğitim yapılabilecek.

Sarı ve turuncu kategorideki bölgelerde, AVM'ler hafta sonu ve tatil günlerinde kapalı kalırken, kırmızı kategoride ise sadece gıda ürünleri satan işletmelerle, eczaneler açık kalabilecek.

Ayrıca sarı bölgelerde de olmak üzere kalabalıkların oluşmasına yol açtığı için restoran ve barların "Gel Al" hizmeti yapması yasaklandı.

Bölgesel stratejilere ek olarak ülke genelinde geçerli olacak şekilde, 15 Şubat'a kadar bölgeler arasında seyahate iş, sağlık ve acil gerekçeler olmadıkça izin verilmeyecek, kayak tesisleri de bu tarihe dek kapalı kalmaya devam edecek.

Geceleri 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması ile sinema, spor salonları ve havuzların kapalı kalması ise 5 Mart'a kadar sürecek.

Bölgelerin kategorileri, ilerleyen haftalarda yapılacak risk değerlendirmelerine göre, Bakan Speranza'nın kararıyla değişebilir.

Bu arada, Lombardiya ve Bolzano yönetimleri, Sağlık Bakanı'nın bölgelerini kırmızı bölge ilan eden kararını temyize götüreceklerini açıkladı.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) de yaptığı son değerlendirmede, ülkede Rt endeksinin (virüs bulaşma katsayısı), 1,09'a çıktığı ve salgının kontrolden çıkma riskinin yüksek olduğunu belirtmişti.