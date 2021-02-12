Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sosyal medya üzerinden yayın yapan Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un sorularını yanıtladı. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, AB’nin Rusya’ya sürekli yaptırım uygulamasından rahatsız olduklarını ifade ederek, “Eğer Avrupa Birliği Rus ekonomisini riske atacak şekilde yaptırım kararı alırsa ilişkileri koparmaya hazırız. Hazır olduğumuz düşüncesi üzerinden yola çıkıyoruz. Kendimizi dünyadan izole etmek istemiyoruz ama buna hazır olmalıyız. Barış istiyorsak savaşa da hazır olmamız gerekir” dedi.

Lavrov’un Slovlov ile yaptığı röportajda AB'ye yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler Rusya Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden de yayınlandı.