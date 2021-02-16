Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya, bir süredir Esad rejimi güçleri ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü YPG/PKK arasında gerilime sahne olan Haseke'de askerî varlığını güçlendiriyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus ordusu, 25 Aralık 2020'de başladığı sevkiyatlarda Haseke'de 1000 civarında askerini konuşlandırırken, şimdi de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde yerel unsurlardan kendine bağlı bir birlik kurmaya başladı. Kayıt işlemleri devam ederken, ilk etapta 200 kişinin ismi kayıt listesine eklendi. "Savunma Görevlileri" adı verilen birliğe katılanlara aylık 300 dolar maaş verilecek. Rusya, Aralık 2019'da da Haseke'de YPG/PKK işgalindeki Amude ilçesi ve Tel Temır beldesinde askerî noktalarını korumak için yerel unsurlardan oluşan askeri birlik kurmaya çalışmış ancak Rusların bu hayali, Nisan 2020'de ABD'nin engeline takılmıştı.

REJİM, ŞEBBİHALARI SİLAHLANDIRIYOR

Rusya ve YPG/PKK'nın 11 Şubat'ta vardığı anlaşmayla Haseke'de hareket özgürlüğü kısıtlanan rejim güçleri, bölgedeki güç denkleminde yerini korumak için İran destekli Lübnan Hizbullah'ına bel bağladı. Hizbullah, iki hafta önce 200 militanını Haseke'deki Kamışlı Havalimanına sevk etti ancak Hizbullah militanları, kısa süre sonra havalimanından Rus güçlerince çıkarıldı. Rejim, halk arasında "Şebbiha" olarak bilinen yerel milisleri silahlandırırken, aylar sonra tekrar maaş ödemesi yaptı. Hizbullah örgütü de Şebbihalara askerî eğitim vermeye başladı.

AYN İSA İÇİN ANLAŞAMADILAR

YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesini rejim güçlerine devretmesi için Rusya ve Esad ordusunun baskısına maruz kalması, taraflar arasındaki gerginliğin fitilini ateşlemişti.