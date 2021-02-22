Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskiri adası kuzeybatısındaki uluslararası suları da kapsayan alanda 20 gemi ve çok sayıda hava unsuru ile Şimşek-21 Tatbikatı'nı gerçekleştirdiğini aktaran Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, şunları söyledi: Ege Denizi ve Akdeniz'de 17 Mart-27 Nisan 2021 tarihlerinde atışlı eğitim yapılacağına yönelik denizaltı ilanında, gayri askerî statüdeki Limni, Bozbaba, Midilli, Meis, İpsara, Sakız, Semadirek adalarının kara sularını kapsayan sahalar ilan etmesi, gerginliği tırmandırma gayretinde olan tarafın Yunanistan olduğunu gözler önüne sermektedir. Yunanistan'ın istişari görüşmeler sürecinde bile devam eden provokatif eylemlerine karşı Türkiye, sorunların karşılıklı diyalog ve görüşmeler yoluyla, hakkaniyetli ve adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmasına yönelik sabırlı, kararlı ve soğukkanlı tutumunu korumaktadır. Yunanistan'dan beklentimiz, samimi bir yaklaşımla sorunların diyalog ve görüşmeler yoluyla çözümüne gayret sarf etmesidir.