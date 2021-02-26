Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, yaptığı açıklamada, İsrail'in bağışladığı 5 bin dozluk aşının ülkeye gelen ilk Kovid-19 aşısı olduğunu ve bununla sağlık çalışanlarının aşılanacağını kaydetti.

Hernandez, gönderilen aşılar nedeniyle İsrail halkı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya şükranlarını ifade etti.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei da İsrail'in söz konusu bağışı dolayısıyla teşekkür ederek, "Halkımızı birleştiren tarihsel dostluk bağlarını yeniden teyit ediyoruz." dedi.

Netanyahu, dün, fazla aşıların müttefik ülkelere gönderileceğini duyurmuştu.

Guatemala, 2018'de, Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşımış, Honduras ise Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı.

İsrail'de nüfusun yaklaşık yarısına ilk doz Kovid-19 aşısı yapılırken, İsrail'in aşı bağışları karşılığında bazı ülkelere Kudüs'te elçilik açılması baskısında bulunduğu iddia edilmişti.