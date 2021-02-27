Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 23 kişinin öldüğünü, 3 bin 644 yeni vaka tespit edildiğini, 1240 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Salgında toplam can kaybının 4 bin 650'ye, vaka sayısının da 383 bin 912'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 343 bin 840 olduğu kaydedildi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 18 kişi yaşamını yitirdi, 625 yeni vaka tespit edildi, 701 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle salgındaki toplam can kaybı 2 bin 174, vaka sayısı 132 bin 458, iyileşenlerin sayısı ise 119 bin 492 oldu.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 498 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 478 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında can kaybının 1198'e, vaka sayısının 385 bin 160'a, iyileşenlerin sayısının ise 377 bin 537'ye çıktığı aktarıldı.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 14 kişi vefat etti, 4 bin 336 yeni vaka kaydedildi, 2 bin 460 kişi ise iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 365'e, vaka sayısının da 688 bin 698'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 630 bin 178'e ulaştı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1555 kişinin testinin de pozitif çıktığını belirtti.

Keyle, hayatını kaybedenlerden 10'unun, vakalardan ise 1427'sinin Batı Şeria'dan, 1 vefat ile 128 vakanın da Gazze Şeridi'nden olduğu bilgisini verdi.

Virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 227'ye, vaka sayısının da 204 bin 815'e yükseldiğini kaydeden Keyle, iyileşenlerin sayısının ise 186 bin 992 olduğunu aktardı.