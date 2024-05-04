Hindistan'ın ilk yerli İHA'sı tanıtıldı! Her gören aynı yorumu yapıyor

Hindistan'ın ilk yerli İHA'sı görücüye çıktı. Sadece 100 kilogram kapasiteli uçağı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, tasarım ise sosyal medyada alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar da Bayraktar TB2'nin özelliklerini ön plana çıkardı.

Geçtiğimiz Cuma günü Hindistan için önemli bir gelişme yaşandı. Hindistan’ın savunma ve havacılık şirketlerinden Flying Wedge Defense and Aerospace Technologies tarafından Bengaluru şehrinde ülkenin ilk yerli insansız hava aracı FWD-200B tanıtıldı.

100 KG KAPASİTESİ VAR

Tamamen Hindistan’da tasarlanıp üretilen İHA’nın, 100 kilogram taşıma kapasitesinde olduğu belirtildi. Flying Wedge Defence’ın kurucusu Suhas Tejaskanda, açıklamasında “12-20 saatlik dayanıklılık, 200 kts/370 kmph maksimum hız ve 200 km yer kontol istasyonu menzili ile İHA, ülkenin kartal gözü ve tehditlere karşı bir hava kalkanı olarak tasavvur ediliyor” dedi.

ALAY KONUSU OLDU

Hint yapımı İHA görünüşü ve taşıma kapasitesiyle dillere düşerken, sosyal medyada da birçok kullanıcı konuyla ilgili yorum yaptı. Hatta bazı kullanıcılar FWD-200B'yi, Baykar'ın İHA'sı ile karşılaştırdı. Yorumlarda; "Daha çok termisifona benziyor. Hintli estetiği bir felaket. Bu dronu görünce canım kumpir çekti. Ben Zeplin sanmıştım, değil mi? Hint filmi gibi, gerçeklikten uzak." gibi ifadeler yer aldı.

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ ÖN PLANA ÇIKARILDI

Bayraktar TB2'nin özellikleri ön plana çıkarılırken, yerli İHA'mızın özelliklerini hatırlayalım.

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisi. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşuyor.

Bayraktar TB2

BAYRAKTAR İHA'NIN REKORLARI...

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracı. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahip. 750.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet ediyor. Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde yüzlerce Bayraktar TB2 S/İHA Platformu görev yapıyor. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşıyor.

Temel uçuş performans kriterleri

- 18,000 Feet Operasyonel İrtifa

- 27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

- Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

- Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

- GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

- 25.000 Feet Maksimum İrtifa

Gelişmiş Özellikler

- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

- Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

- Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

- Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

- Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

- Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

- Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

- Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri