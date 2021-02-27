Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Amerikalı pop şarkıcısı Lady Gaga'nın önceki gün Los Angeles'ta kaçırılan iki Fransız buldog köpeği bulundu. Gusta ve Koji adlarındaki köpekler Los Angeles polisine teslim edildi. Köpeklerin bir kadın tarafından zarar görmeden getirildiğini ve müzisyenin temsilcilerine teslim edildiğini belirten Los Angeles polisi, kadının kimliğini açıklamadı. Kadının, bakıcıyı silahla yaralayan ve köpekleri kaçıran iki saldırganla alakasız olduğu açıklandı. Saldırganları arama faaliyetleri ise devam ediyor. Lady Gaga, köpekleri kaçırıldıktan sonra sayısız tweet atmış ve onları getirene hiçbir soru sormadan 500.000 dolar vereceğini açıklamıştı. Ödülün kime verileceği ya da verilip verilmeyeceği belli değil. Güvenlik uzmanları, para ödülü koymanın yanlış olduğunu, bunun insanları hırsızlığa teşvik edeceğini belirtmişti. Öte yandan, dövülen ve kurşunlanan bakıcı Ryan Fischer (30) hastanede tedavi ediliyor. Lady Gaga halen film çekimi için İtalya’nın Roma şehrinde otelde bulunuyor.