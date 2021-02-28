Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde hazırlanan ve önceki gün açıklanan istihbarat raporu Türkiye’yi haklı çıkardı. 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Türkiye, cinayetle ilgili rapor hazırladı. Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’dan özel iki jetle gelen Suudi Arabistan infaz timi tarafından katledildiğini açıklayan Türkiye, cinayete karışan kişilerin isimlerini tek tek duyurmuştu. Cinayet emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın olduğunun ortaya çıkmasının ardından CIA Direktörü Gina Haspel, Türkiye’ye gelmişti. Haspel, cinayetle ilgili detaylar hakkında bilgi almış ve ülkesine döndükten sonra Kongre üyelerine kapalı bir toplantı ile bilgi vermişti. Ardından da cinayetle ilgili ABD medyasına yansıyan haberlerde Kaşıkçı’nın öldürülmesi için emri veren kişinin Veliaht Prens olduğu yer almıştı.

EMRİ SELMAN VERDİ

ABD istihbaratı ise cinayetle ilgili bir rapor hazırlamış, ancak bu açıklanmamıştı. 2020’de yapılan başkanlık seçimleri sırasında, vaatleri arasında “Kaşıkçı raporunu açıklama” yer alan Joe Biden, seçildikten sonra yaklaşık 13 ay önce hazırlanan raporu kamuoyu ile paylaştı. Raporda Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini onaylayan kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu yer alıyor.

RİYAD: REDDEDİYORUZ

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Veliaht Prens Selman’a müeyyide uygulanması çağrısı yaptı. ABD’de siyasetçiler, Joe Biden yönetimine “sorumlular da hesap versin” çağrısı yaptı. Rapor sonrası aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 76 Suudi Arabistanlı yetkiliye karşı, cinayete karıştıkları gerekçesiyle vize sınırlaması getirilmişti, ancak bu isimler arasında Veliaht Prens Selman bulunmuyor.

Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, rapora tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada “Suudi Arabistan hükûmeti, Cemal Kaşıkçı’yı öldürme suçuyla ilgili olarak ABD Kongresi’ne sunulan raporu reddediyor” ifadeleri yer aldı.