Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas manzarasını yansıtan ve Koutoubia Camii’nin Minaresi ismini taşıyan tablo, Londra’da Christie's müzayede evinde yapılan açık artırmada 8,3 milyon sterline (84.700.000 TL) satıldı.

Churchill, resmi 1943’te Kazablanka Konferansı sırasında yapmış ve Marakeş hatırası olarak ABD Başkanı Franklin D Roosevelt’e hediye etmişti. Eski başkanın ölümünün ardından tablo, oğlu Elliot Roosevelt’e, 2011’de New Orleans’taki satıştan sonra da Angelina Jolie’ye geçti.

Marakeş’te 12. asırdan kalma caminin gün batımında yapılmış resminin alıcısı açıklanmadı. Churchill'in resimleri son zamanlarda yüksek fiyatlardan satılmaya başlandı.

Eski Başbakan’ın bir tablosu da 2014’te Sotheby's müzayede evinde 1,8 milyon sterline satılmıştı.