Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetkililer, Belucistan'a bağlı Sibi ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bir bombanın işçileri taşıyan aracın geçtiği sırada infilak ettiğini açıkladı. Patlamada, 5 işçi hayatını kaybederken 2 asker de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Pakistan'da, askerler güvenlik problemi sebebiyle ülkenin güneybatısında işçilere eşlik ediyor. Belucistan eyaletinde ayrılıkçı ve aşırılıkçı örgütler zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan terör eylemleri düzenliyor.