Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın Lyon kentinde bulunan II. Dünya Savaşı'ndan kalan bombayı etkisiz hale getirmek için ekipler harekete geçti. Lyon Valiliği, tedbir amaçlı bölgedeki yaklaşık 4 bin 500 kişiyi tahliye etti. Lyon Belediyesi de tahliye edilenleri beş farklı geçici kabul merkezine yerleştirdi.

4 buçuk saat süren operasyon hakkında açıklama yapan Lyon Valiliği, "Bomba artık bir tehlike arz etmiyor" dedi. Operasyonun başarıyla gerçekleştiğini açıklayan Lyon Belediyesi ise "Vaise’de birkaç ay önce keşfedilen II. Dünya Savaşı’ndan kalan bombanın etkisiz hale getirilmesi ve tahliyesi tamamlandı" ifadelerini kullandı. Bombanın imha edilmek üzere Fransa’nın Doğu’sundaki Colmar şehri yakınlarında bir araziye gömülüp patlatılacağı bildirildi.

Yurt inşaatı sırasında bulunmuştu

Yaklaşık 150 kilogram patlayıcıya sahip bomba, Lyon’un 9. Bölgesi Vaise’deki bir öğrenci yurdunun inşaat alanında bulunmuştu. Yerel tarihçilere göre bomba 26 Mayıs 1944'te, Lyon Alman işgali altındayken bir Amerikan bombardımanı sırasında atıldı.