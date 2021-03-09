Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda vaka sayısı 3 milyon 101 bin 93'e ulaştı. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 478 bin 883'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 756'ya yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı, 376 artarak 100 bin 479'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 12 bin 999 artışla 2 milyon 521 bin 731 oldu. Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede şu ana kadar 5 milyon 668 bin 373 kişiye aşı yapıldı. Aşılananların 1 milyon 721 bin 194'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.
İtalya'da son 24 saatte 19 bin 749 vaka
09.03.2021 - 21:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 - 21:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya'da Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre ülkede son 24 saatte yapılan 345 bin 336 testte 19 bin 749 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.
Etiketler : italya,covid,vaka,korona,ölüm,
773446 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/773446.aspx
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