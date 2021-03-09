Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda vaka sayısı 3 milyon 101 bin 93'e ulaştı. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 478 bin 883'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 756'ya yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı, 376 artarak 100 bin 479'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 12 bin 999 artışla 2 milyon 521 bin 731 oldu. Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede şu ana kadar 5 milyon 668 bin 373 kişiye aşı yapıldı. Aşılananların 1 milyon 721 bin 194'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.