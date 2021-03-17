Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollandalı bilim adamları laboratuvar ortamında gözyaşı bezi geliştirdi. Göz yuvarlağının üst kısmında bulunan gözyaşı bezi, su, proteinler, lipitler ve elektrolitler ihtiva eden gözyaşı salgılıyor. Bunun düzgün çalışmaması göz kuruluğu, kornea ülseri ve hatta ileri vakalarda körlüğe yol açabiliyor. Bilim adamları, geliştirdikleri bezin bu tür durumlarda hastalara nakledilmesini planlıyor. Merkezi Utrecht’te bulunan Hubrecht Institute kurumundaki araştırmaya liderlik eden biyolog Yorick Post, “Yetişkinlerin en az yüzde 5’inde göz kuruluğu rahatsızlığı var. Ancak tedavi seçenekleri sınırlı çünkü gözyaşı bezini incelemek için güvenilir, laboratuvar ortamında uzun vadeli modeller yok. Çalışmalarımız, naklin dışında bezin çalışma sisteminin daha iyi anlaşılmasına da yol açacaktır” dedi. Araştırmacılar, uzun çabalar sonrasında, insanlarda gözyaşı salgılanmasını tetikleyen 'noradrenalin' uygulayarak gözyaşı bezinden sıvı akmasını başardı.