Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle geçtiğimiz yıl ilk kez karargâh dışında yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, bugün ve yarın Brüksel'de yüz yüze gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu'nun çantasında başta Suriye, Kuzey Irak Libya ve Doğu Akdeniz'de gelişmeler yer alacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le de bir gelecek olan Çavuşoğlu, Yunanistan ile beş yıl aradan sonra yeniden başlayan görüşmeler, NATO nezdinde Türkiye ve Yunanistan temsilcileri tarafından yürütülen "ayrıştırma usulleri" de görüşmede değerlendirecek. Çavuşoğlu, S-400 meselesinden Türkiye’nin geri adım atmayacağını, bunun bir saldırı değil, savunma sistemi olduğunu mevkidaşlarına bir kez daha anlatacak.

SOMUT ADIM BEKLİYORUZ

Bakan Çavuşoğlu Brüksel temaslarında AB ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler de yapacak. Türkiye'nin AB’den beklentilerini anlatacak olan Çavuşoğlu, vize serbestisi, 18 Mart Mutabakatı, Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi ve göç gibi konuları AB’li muhataplarıyla değerlendirecek.