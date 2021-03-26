Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski CDC Başkanı Dr. Robert Redfield, Amerikan haber kanalı CNN’e verdiği röportajda çarpıcı iddialarda bulundu. Redfield, virüsün kökeninin Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan geldiğine inandığını söyledi. Redfield "Virüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızdığına dair net bir kanıt yok ancak benim görüşüm bu yönde. Laboratuvarda üzerinde çalışılan patojenlerin, laboratuvar çalışanlarına bulaşması ender görülen bir durum değil" dedi. Virüsün yarasadan insana bulaşmasına ihtimal vermediğini söyleyen Redfield "Covid-19 salgınının yarasadan insana bulaşması biyolojik açıdan mantıklı değil, salgının bu şekilde başladığına inanmıyorum" ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde CDC Başkanı olan Redfield, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yakın zamanda açıklanması beklenen virüsün kökenine ilişkin nihai rapora da değinerek, "Bu iyi, bilim sonunda bunu çözecektir” yorumunda bulundu. Beyaz Saray’ın Covid-19 Danışmanı Anthony Fauci ise salgının nasıl başladığına dair çok sayıda teori olduğunu belirterek, Redfield'ın açıklamalarını “ kendi görüşü” olarak nitelendirdi. Geçen ay Wuhan'da incelemer yapan DSÖ ekibi de virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarının “pek olası olmadığını” söylemişti. Öte yandan ABD’de, salgının başlangıcından bu yana 30 milyon 786 bin 988 koronavirüs vakası kaydedilirken kaynaklı toplam can kaybı da 559 bin 954’e ulaştı.