Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Gesr al-Suez bölgesinde 10 katlı bir bina çöktü. Olay yerine polis, ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi. Bölge kordon altına alınırken, başlatılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 29 kişinin yaralandığı bildirildi.



Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.