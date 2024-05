Filistin'e destek gösterilerinde rekor gözaltı!

ABD'de Filistin'e destek gösterileri her geçen gün kuvvetleniyor. ABD yönetimi kuvvetlenen gösterilere karşı baskıyı arttırmış durumda. New York polisi, 1 Mayıs'ta gerçekleştirilen Filistin’e destek gösterilerinde 282 öğrenciyi gözaltına aldı.

Dünyanın dört bir yanında Gazze'de katliam yapan İsrail'e karşı protesto gösterileri devam ediyor. ABD, Filistin destekçisi gösterilerin en çok yapıldığı ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. ABD'nin çeşitli üniversitelerinde yapılan gösterilere karşı yönetim, her geçen gün baskıyı arttırıyor.

1 Mayıs'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlemek için başkent New York'ta sokağa dökülen vatandaşlara karşı rekor sayıda gözaltı ile karşılık verildi. New York Polis Departmanı (NYPD), Columbia Üniversitesi ve City College of New York'ta düzenlenen Filistin’e destek gösterilerinde 282 öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.

NYPD Devriye Şefi John Chell, gözaltına alınanların 173'ünün City College of New York'tan, 109’unun Columbia Üniversitesi'nden olduğunu ifade etti.