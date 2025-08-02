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Türkiye mühür vurdu! Ege ve Akdeniz’de yeni koruma kalkanı resmen UNESCO’da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye mühür vurdu! Ege ve Akdeniz’de yeni koruma kalkanı resmen UNESCO’da
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye, Akdeniz ve Ege’de çevresel koruma kisvesi altında stratejik bir adım attı. UNESCO’ya sunulan yeni deniz haritasıyla birlikte Kuzey Ege ve Fethiye-Kaş açıkları, uluslararası düzeyde tanınan koruma alanı statüsü kazandı.

Türkiye'nin yeni "Deniz Koruma Alanları" (DKA), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) bünyesindeki Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na (IOC) kaydedilen ulusal Deniz Planlama Haritası’na işlendi.
 
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, harita Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) tarafından hazırlandı ve ilgili kamu kurumlarının katkısıyla geçtiğimiz ay IOC’ye sunuldu.
Türkiye mühür vurdu! Ege ve Akdeniz’de yeni koruma kalkanı resmen UNESCO’da - 1. Resim

KUZEY EGE VE FETHİYE-KAŞ BÖLGELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni haritada özellikle Kuzey Ege ve Fethiye-Kaş açıklarında belirlenen iki yeni koruma alanı öne çıkarken, Türkiye'nin diğer deniz sahalarında da benzer alanların belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
 
Deniz Koruma Alanları, deniz ekosisteminin korunmasını ve çevresel önlemlerin hayata geçirilmesini amaçlıyor. Bu alanların, deniz trafiği ve seyrüsefer serbestisini etkilemeyeceği ifade edildi.

BAKANLIKLAR ARASINDA MEVZUAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında Deniz Koruma Alanlarının yasal statüsü ve uygulamalarına ilişkin mevzuat çalışmaları devam ediyor.
Türkiye mühür vurdu! Ege ve Akdeniz’de yeni koruma kalkanı resmen UNESCO’da - 2. Resim

FİNİKE'DEN SONRA AKDENİZ'DE YENİ HAMLE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı daha önce Finike açıklarında “Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan etmişti. Bu karar, 16 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
 
Fethiye-Kaş açıklarında ilan edilen yeni alanlarla birlikte Türkiye'nin Akdeniz'deki çevresel koruma kapsamı daha da genişlemiş oldu.

YENİ KURUL RESMİ GAZETE'DE DUYURULDU

Türkiye’nin Nisan ayında duyurduğu ve Haziran’da IOC’ye kaydettirdiği "Deniz Mekansal Planlaması"nın daha etkili yürütülmesi amacıyla "Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu" kuruldu. Bu düzenleme, 24 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile resmileşti.
 
Kurul, Türkiye’nin çevre denizlerindeki sektörel faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendirecek ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacak. Kurulun sekretaryası ve uygulama takibi Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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