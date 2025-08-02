İstanbul’da yağmur sürprizi! Hazırlıksız yakalandılar

Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı megakentte beklenen yağmur etkisini gösterdi.

İlgili Haber Kamuda zam pazarlığında anlaşma tamam! İmzalar bugün atılıyor

Taksim Meydanı ve çevresinde aralıklarla etkili olan yağmur, vatandaşlara şemsiye açtırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise çareyi binaların ve işletmelerin altına sığınmakta buldu.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da yeni haftadan itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.