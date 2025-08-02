İstanbul’da yağmur sürprizi! Hazırlıksız yakalandılar
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık vatandaşları bunaltırken İstanbul'da yağmur etkili oldu. Özellikle Taksim Meydanı ve çevresinde vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.
Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı megakentte beklenen yağmur etkisini gösterdi.
Taksim Meydanı ve çevresinde aralıklarla etkili olan yağmur, vatandaşlara şemsiye açtırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise çareyi binaların ve işletmelerin altına sığınmakta buldu.
Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da yeni haftadan itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar