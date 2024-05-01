7 Ekim'den beri ilk kez insani yardımla buluşacaklar: İsrail, Erez Sınır Kapısını açtı!

İsrail, 7 Ekim olaylarının ardından ilk kez Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini artırmak için Erez Sınır Kapısı’nı açtı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 208 gündür devam ederken, İsrail, 7 Ekim olaylarının ardından ilk kez Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini artırmak için Erez Sınır Kapısı’nı açtı.

Erez Kapısı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail ziyareti sırasında açıldı.

İsrail'in Gazze Koordinasyon ve İrtibat Dairesi Başkanı Albay Moshe Tetro, geçişin her gün açık olacağını ve Gazze'ye günde 500 yardım kamyonun girmesi yönündeki hedefe ulaşılmasına yardımcı olmasını umduğunu söyledi.

KUZEY, EN KRİTİK BÖLGELERDEN BİRİ

Erez Sınır Kapısı’nın açılması aylardır Gazze’nin kuzeyinde yaşayan yüz binlerce sivile insani yardımların ulaştırılması için uluslararası yardım kuruluşlarının temel taleplerinden biriydi. Buradaki açlık krizinin en şiddetli seviyede olduğuna dair birçok rapor bulunmakta.

Gazze'nin kuzey ucundaki yerleşim yerleri geçen yıl savaşın başlangıcında İsrail güçleri tarafından ilk saldırıya uğrayan yerlerdi ve büyük ölçüde harabeye dönmüş durumda. Yardım kuruluşları, savaş bölgesi boyunca Gazze'nin diğer bölgelerinden taşınan gıda ve ilaçlarla bölgeye ulaşmakta zorluk çektiklerini dile getirmekteler.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Erez sınır kapısına giden Ürdün yardım kamyonlarından oluşan bir konvoyun İsrailli yerleşimciler tarafından saldırıya uğradığını ancak yola devam etmeyi başardığını söyledi.