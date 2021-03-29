Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplulukta, ilkbaharda kiliselerin yeniden ibadete açılmasından sonra Covid-19 vakalarında patlama yaşanmıştı. Amişlerin yaşadığı New Holland Borough’da tıp merkezinin yöneticisi Allen Hoover, ailelerin yüzde 90’ında en az bir ferdin Covid-19 geçirdiğini belirterek, ülkede salgına karşı sürü bağışıklığı kazanan ilk topluluk olduklarını ifade etti. Hoover, “Covid, dedikleri gibi bulaşıcılıkta bir tsunami ise geldiği gibi de gider. Öyle de oldu” dedi. ABD’deki sağlık yetkilileri ve bulaşıcı hastalıklar uzmanları ise Hoover’ın açıklamalarına temkinli yaklaşıyor. Amişlerin Lancaster bölgesindeki nüfusun sadece yüzde 8’ini oluşturduğunu belirten yetkililer, tedbirlerin gevşetilmesi halinde salgına karşı mücadelenin sekteye uğrayacağı uyarısında bulundular.

Basit bir hayata inanan Amişler, otomobil, telefon, elektrik gibi modern hayatın kolaylıklarını kullanmaktan sakınıyorlar.